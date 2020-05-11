تباينت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين الموافق 11-5-2020 بعملة الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي.

سنقدم لكم متابعينا سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأثنين بالعملتين السعودية (الريال) والامريكية (الدولار).

وخلال هذا التقرير المعروض لكُم تستطيعون معرفة سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 11-5-2020.

وشمل هذا التقرير أسعار الذهب عيار 21 وعيار 18 وعيار 24 وعيار 14، والاونصة والسبيكة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 11 مايو 2020

أسعار جرام الذهب اليوم 11-5-2020 الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي الذهب عيار 24 205٫50 $54٫80 الذهب عيار 22 188٫38 $50٫23 الذهب عيار 21 179٫81 $47٫95 الذهب عيار 18 154٫13 $41٫10 الذهب عيار 14 119٫88 $31٫97 سعر اونصة الذهب بيع 6٬391٫26 $1٬704٫33 سعر اونصة الذهب شراء 6٬395٫01 $1٬705٫33 سعر كيلو الذهب عيار 24 205٬500٫00 $54٬800٫00 سعر جنية الذهب 8g عيار 21 1٬438٫50 $383٫60 سعر جنية الذهب 8g عيار 22 1٬507٫00 $401٫87 سعر جنية الذهب 8g عيار 24 1٬644٫00 $438٫40 سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6٬391٫26 $1٬704٫33 سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 31٬956٫28 $8٬521٫67 سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 63٬912٫56 $17٬043٫35

وتعد الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر الذهب من أهم المعلومات التي تهم الأشخاص المقبلين علي الزواج.

وأيضا أسعار الذهب تجذب اهتمام المستثمرين في السعودية نظرا لارتباط سعره بالاقتصاد العالمي.

وجب الذكر متابعينا الكرام إن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الموافق الاثنين 11 مايو 2020، من محلات الصاغة في المملكة بدون مصنعية، حيث يتم إضافة سعر المصنعية الخاصة بالجرام الي السعر المذكور عند الشراء