بدء اجراءات صرف مساعدات صندوق وقفة عز بقيمة 500 شيكل

بدأت اجراءات الدفعة الأولى لـ صرف مساعدات صندوق وقفة عز بقيمة 500 شيكل للعائلات المتضررة في فلسطين بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وكان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك قال أنه تم تحويل كشوفات المتضررين والمكشوفين اقتصاديا لصندوق وقفة عز.

صندوق وقفة عز

وأوضح أن الأسماء التي تم ارسالها وصلت إلى ما يقارب 10 الاف عائلة فقيرة لا تتلقى مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية لكنها تضررت بسبب فيروس كورونا، خاصة التي تضم أفرادا من ذوي إعاقة أو من كبار السن والأطفال.

وتوقع الدياك في تصريحات اذاعية، أن ترفع كشوفات جديدة لصندوق وقفة عز وهذا ما يؤكد بأن عدد المستفيدين حتى اللحظة غير مستقر.

وأشار إلى أن الكثير من الاسماء تخضع للتدقيق والفحص قبل رفع كشوفاتهم إلى صندوق وقفة عز.

ولفت إلى أن العمال الذين سجلوا لدى وزارة التنمية تم تحويلهم لوزارة العمل، ويبلغ عددهم 100 ألف عامل.

موعد صرف الدفعة الأولى من صندوق وقفة عز

وفي ذات السياق كشف رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين، عن موعد صرف الدفعة الأولى من التبرعات لصالح الأسر المتضررة من كورونا، قائلًا: "سيتم صرف الدفعة الأولى مطلع الأسبوع الجاري، وذلك عبر حساباتهم البنكية، ومنها 2500 اسم من المحافظات الجنوبية، و5499 اسم من الضفة".

وأكّد على ضرورة أن تصل قيمة التبرعات إلى 25 مليون دولار، خاصة بعد تضرر 110 آلاف عائلة و45 ألف عامل بجائحة (كورونا)، إضافة لتقديم المساعدات لمشافي القدس.

وناشد رئيس الصندوق باستمرارية دعم الصندوق؛ لتغطية المساعدات التي ستعطى للعمال والعائلات المحتاجة ضمن القوائم الموجودة.