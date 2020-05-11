الشيخ عدنان: موقف والدة الاسير قسام لحظة هدم منزلها فخر لكل فلسطيني

أكد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم الاثنين 11/5/2020 ، ان موقف أم الاسير قسام البرغوثي لحظة الهدم فخر لكل فلسطيني وحر ، مستذكراً ما قالته لحظة الهدم "كل البيوت التي تهدم لا تساوي فردة حذاء ابني او فردة حذاء اي مناضل فلسطيني) (احنا ربينا اولادنا احسن تربيه حتى نراهم هكذا".

وقال عدنان ان بطولة أهلنا الأبطال في كوبر ومحيطها صفعة للإحتلال تفوق هدم المنزل.

واشار الى ان هروب جنود الإحتلال أمام الشباب المدافع عن منزل الأسير البطل قسام البرغوثي نَصْرٌ يبعث في النفوس العزة والكرامة.

ويشار الى قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت منزل الاسير قسام البرغوثي ، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان قوات الاحتلال ، وتطويق كامل للمنطقة .