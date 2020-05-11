ما مصير البارجة الايرانية التي قُصفت بالخطأ بالأمس

لا يزال مصير البارجة الايرانية التي أصيبت بنيران صديقة أمس غير معروف ، الا ان مصدر عسكري إيراني قال اليوم الاثنين 11/5/2020 ان البارجة لم تغرق وتم سحبها إلى الشاطئ".

المصدر العسكري أوضح أنه سيتم إصدار بيان مفصل بعد ساعات حول الحادثة وتفاصيلها، بحسب ما ذكرته وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وحول تفاصيل البارجة "كونارك"، التي أصابها صاروخ مدمرة تابعة للجيش الإيراني عن طريق الخطأ، اشترتها إيران من هولندا في عهد الشاه قبل الثورة ، ويصل طول طول البارجة 47 مترا وعرضها إلى 8.5 أمتار، وتزن 447 طنا وتم إلحاقها بالقوات البحرية للجيش الإيراني عام 2018 ، بالاضافة الى "كونارك تضم " 4 منصات لإطلاق صواريخ كروز نور المضادة للسفن، ومدفع عيار 20 ملم، وهي قادرة على زرع الألغام البحرية، وتركيب منصة لإطلاق طائرات الاستطلاع عليها.