مفكر كويتي: قمع المناهضين للتطبيع مع "إسرائيل" أخطر من كورونا

أكد المفكر الكويتي عبد الله النفيسي، أن قمع الأصوات المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في دول الخليج أخطر من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وقال المفكر النفيسي: "القمع الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي لكل رأي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لن تحصد منه إلاّ المُر".

وأوضح النفيسي في تغريدة له على تويتر، "مجرد مناقشة موضوع التطبيع ولو (أونلاين) لا يستطيع التنظيم الصحراوي في الخليج تحمّله والله إن هذا أخطر من كورونا".

ويأتي تعليق المفكر الكويتي عبد الله النفيسي عقب منع السلطات البحرينية إتمام ندوة إلكترونية حول مخاطر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن الفترة الماضية خاصة مع بث مسلسلين خليجيين عبر شاشة "ام بي سي" في رمضان 2020 شهدت حديث عن توجه خليجي نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي.