فيديو عسكري سعودي يناشد الملك: سأدخل السجن لو خرجت من منزلي

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعسكري سعودي يناشد فيه الملك سلمان وولي عهده بعد ايقاف راتبه وخدماته.
فيديو عسكري سعودي
وجاء في مقطع الفيديو ما يلي:
- "أنا العسكري نايف فهد العنزي، وأعمل في اللواء الرابع عشر - الكتيبة الثانية- ملحق في خميس نشيط".
- اكتشفت خلال زيارتي إلى أهلي في تبوك أن راتبي توقف وخدماتي توقفت يعني لو أروح إلا أي مكان سأذهب إلى السجن
- أنا أُعيل أسرتين لي زوجتين وأمي وأخواني وخواتي وايتام وعندي أطفال
- لا أستطيع العودة إلى رأس عملي
- لا أستطع إدخال الفرحة على أهلي بشراء حاجياتهم مع دخول رمضان
وكان العشرات من العساكر السعوديين بعثوا برسائل مناشدة مطالبين بمكرمة ملكية تعفيهم من الديون المترتبة عليهم وفقًا لوسائل اعلام عربية.