فيديو عسكري سعودي يناشد الملك: سأدخل السجن لو خرجت من منزلي

"أنا العسكري نايف فهد العنزي، وأعمل في اللواء الرابع عشر - الكتيبة الثانية- ملحق في خميس نشيط".

"أنا العسكري نايف فهد العنزي، وأعمل في اللواء الرابع عشر - الكتيبة الثانية- ملحق في خميس نشيط".

"أنا العسكري نايف فهد العنزي، وأعمل في اللواء الرابع عشر - الكتيبة الثانية- ملحق في خميس نشيط".