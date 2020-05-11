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فيديو عسكري سعودي يناشد الملك: سأدخل السجن لو خرجت من منزلي

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 10:36 - 11 مايو 2020
عسكري سعودي يناشد الملك السعودي لانقاذه من السجن.PNG عسكري سعودي يناشد الملك السعودي لانقاذه من السجن.PNG
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تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعسكري سعودي يناشد فيه الملك سلمان وولي عهده بعد ايقاف راتبه وخدماته.

فيديو عسكري سعودي

وجاء في مقطع الفيديو ما يلي:

  • "أنا العسكري نايف فهد العنزي، وأعمل في اللواء الرابع عشر - الكتيبة الثانية- ملحق في خميس نشيط".
  • اكتشفت خلال زيارتي إلى أهلي في تبوك أن راتبي توقف وخدماتي توقفت يعني لو أروح إلا أي مكان سأذهب إلى السجن
  • أنا أُعيل أسرتين لي زوجتين وأمي وأخواني وخواتي وايتام وعندي أطفال
  • لا أستطيع العودة إلى رأس عملي
  • لا أستطع إدخال الفرحة على أهلي بشراء حاجياتهم مع دخول رمضان
     

وكان العشرات من العساكر السعوديين بعثوا برسائل مناشدة مطالبين بمكرمة ملكية تعفيهم من الديون المترتبة عليهم وفقًا لوسائل اعلام عربية.

 

 

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