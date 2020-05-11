قرار ملكي سعودي بصرف مليار و850 مليون ريال كمساعدة للمواطنين

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قراراً ملكياً اليوم الاثنين 11/5/2020 ، بصرف منحة تقدر بمليار و850 مليون ريال كمعونة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

واوضح القرار أنه سيتم توزيع المنحة الملكية على مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائلة و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

ونوه البيان بأن المعونة تأتي من الملك سلمان للمحافظة على حياة كريمة للمواطنين .

واصدرت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم، جملة من القرارات التي تستهدف حماية اقتصاد البلاد، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية ، حيث تم إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز.