تفاصيل قصف سفينتين حربيتين إيرانيتين لبعضهما بالخطأ في بحر عمان

أكدت البحرية الإيرانية، فجر اليوم الاثنين11 /5/2020 ، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإيرانيين في حادث قصف بالخطأ بين سفينتين حربيتين إيرانيتين في مضيق هرمز.

وقالت البحرية الإيرانية، في بيان،نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى في ميناء بندر عباس افادت بتعرض السفينة الحربية الايرانية الصغيرة "كنارك" لحادث قرب ميناء جاسك في بحر عمان .

وقالت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى ان الحادث وقع بعد ظهر امس الاحد 10/5/2020 اثناء اجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الايراني ما ادى الى استشهاد شخص واصابة عدة أشخاص آخرين من خدمة السفينة الصغيرة "كنارك".

و افادت انباء غير مؤكدة بان السفينة الحربية الصغيرة كنارك قد اُصيبت بصاروخ عن طريق الخطا ظهر أمس أثناء مناورة عسكرية في بحر عمان بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تتخذ مسافة الأمان، ويجري التحقيق في حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. وتعتبر "كنارك " واحدة من سفن الدعم .

ويبلغ طول هذه السفينة كنارك بارجة 47 مترا وعرضها 8.5 متر وتزن 447 طنا وبامكانها نقل القوات والحمولة . وفضلا عن ذلك وعلى صعيد المعدات القتالية فان هذه السفينة مجهزة بمدفع 20 مليمترا وكذلك 3 منصات لاطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز نور . كما ان بامكان هذه السفينة تلغيم المياه وحمل منصات لاطلاق الطائرات المسيرة .