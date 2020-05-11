الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجين كويكا

تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية مستلزمات طبية ووقائية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي و رابطة خريجين كويكا في فلسطين.

ووفقًا للجهات الداعمة فإن المستلزمات الطبية مقدمة إلى عيادتين مسيحيتين حكوميتين وهما المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل في بيت لحم، ومركز جنين الشبابي.

يأتي هذا الدعم لصالح عيادتين مسحيتين حكوميتين في الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورنا بعد أن قام مكتب كويكا في فلسطين بدراسة مطالبهم العاجلة من المواد الاستهلاكية الطبية.

وتم تسليم المستلزمات الطبية بحضور الدكتور وسام صبيحات مدير مديرية صحة جنين والسيد هشام سلامه مدير مركز الوطني للتأهيل في بيت لحم والسيدة رنا نوفل، رئيسة رابطة خريجين كويكا في فلسطين.

وقدّمت الوكالة الكورية ورابطة خريجين كويكا في فلسطين كمامات جراحية وكمامات (KN95) بالإضافة إلى مواد تعقيم وموازين حراره بناءً على الاحتياجات الضرورية للعيادتين بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.