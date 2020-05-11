ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

أسعار الدجاج اليوم الاثنين 11/5/2020 –الثامن عشر من رمضان ..ارتفاع طفيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:00 - 11 مايو 2020
أسعار الدجاج اليوم الاثنين أسعار الدجاج اليوم الاثنين
جوال
مشاركة

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 11/5/2020  الثامن عشر من رمضان ، ارتفاعاً طفيقاً  بعد إنخفاض دام لعدة ايام بسبب الكساد في الاسواق الغزية نتيجة الظروف الاقتصادية وسيطرة الاجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا واغلاق عدد من القطاعات الحيوية "كالمطاعم وغيرها على السوق والقطاع .

اسعار الدجاج ومنذ بداية شهر رمضان تشهد ارتفاعاً مقارنة مع الايام العادية التي سبقت شهر رمضان ، حيث جاءت اسعار الدجاج اليوم الثامن عشر من رمضان 11/5/2020 ، 12_13 شيقلاً .

ويهتم عشرات الغزيين بأسعار الدجاج وملحقاته حيث يتساءلون بشكل يومي عن اسعار الدجاج وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ، والذي يشهد ارتفاعاً منذ بداية شهر رمضان .

اهتمامات الغزيين باسعار الدجاج لا يقتصر على الدجاج فقط انما على كافة الملحقات .

الكثير من المواطنين في قطاع غزة يستهلكون الدجاج بشكل كبير وخاصة لإقبالهم على العزائم ولهذا يتساءل الآلاف عن اسعار الدجاج اليوم  الاثنين 11/5/2020

وفي هذا السياق نقدم لكم اسعار الدجاج اليوم الاثنين 11/5/2020 وملحقاته على النحو التالي:

1-الدجاج: 12_13  شيقلاً

2- صدر: 25 شيقلاً

3- شيش: 26 شيقلاً

4- فخد: 13 – 14 شيقلاً

5- جناح: 10 شيقلاً

6- كبدة: 20 شيقلاً

7-استيكات:25 شيقلاً

7-الحبش: 12 شيكل

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات