أسعار الدجاج اليوم الاثنين 11/5/2020 –الثامن عشر من رمضان ..ارتفاع طفيف

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 11/5/2020 الثامن عشر من رمضان ، ارتفاعاً طفيقاً بعد إنخفاض دام لعدة ايام بسبب الكساد في الاسواق الغزية نتيجة الظروف الاقتصادية وسيطرة الاجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا واغلاق عدد من القطاعات الحيوية "كالمطاعم وغيرها على السوق والقطاع .

اسعار الدجاج ومنذ بداية شهر رمضان تشهد ارتفاعاً مقارنة مع الايام العادية التي سبقت شهر رمضان ، حيث جاءت اسعار الدجاج اليوم الثامن عشر من رمضان 11/5/2020 ، 12_13 شيقلاً .

ويهتم عشرات الغزيين بأسعار الدجاج وملحقاته حيث يتساءلون بشكل يومي عن اسعار الدجاج وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ، والذي يشهد ارتفاعاً منذ بداية شهر رمضان .

اهتمامات الغزيين باسعار الدجاج لا يقتصر على الدجاج فقط انما على كافة الملحقات .

الكثير من المواطنين في قطاع غزة يستهلكون الدجاج بشكل كبير وخاصة لإقبالهم على العزائم ولهذا يتساءل الآلاف عن اسعار الدجاج اليوم الاثنين 11/5/2020

وفي هذا السياق نقدم لكم اسعار الدجاج اليوم الاثنين 11/5/2020 وملحقاته على النحو التالي:

1-الدجاج: 12_13 شيقلاً

2- صدر: 25 شيقلاً

3- شيش: 26 شيقلاً

4- فخد: 13 – 14 شيقلاً

5- جناح: 10 شيقلاً

6- كبدة: 20 شيقلاً

7-استيكات:25 شيقلاً

7-الحبش: 12 شيكل