دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان -18 رمضان

لليوم الثامن عشر من رمضان تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على نشر أديعة شهر رمضان المبارك لاهتمام المواطنين بها وتداولها بشكل يومي ، حيث تنشر اليوم دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2020 وخاصة ان شهر رمضان اقترب من العشرة الاواخر والتي فيها ليلة القدر.

الملايين من المسلمين يبحثون عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمين على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

وسنذكر المسلمين ببعض الاحاديث المستحبة في شهر رمضان أملًا في أن يتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال.

ونبدأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الشريف:

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2020

18/ ١٤٤١هـ رمضان ????:

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ

ثواب هذا دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان :

إن كنت متخوف من الدعاء بهذه الصيغة، فقد أجاز العلماء الدعاء بأي صيغة، وبأي لغة، شريطة ألا يتضمن الدعاء ما يدعو إلى الإثم والعدوان والمعصية وقطع الأرحام، أما بشأن ما ورد حول ثواب هذا الدعاء، فذكر تقي الدين الكفعمي ثوابه فقال:

وإلى هُنا نكون قد عرضنا لكم دعاء اليوم الثامن عشر رمضان 2020، والآن سنعرض عدد من الادعية المريحة للقلب