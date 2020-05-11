السعودية تتخذ اجراءات تقشفية كبيرة بسبب كورونا (تعرف عليها)

قررت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 11-5-2020 اتخاذ سلسلة من الاجراءات التقشفية الكبيرة بسبب الازمة الاقتصادية التي تسبب بوقوعها فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن وزير المالية محمد الجدعان فجر الاثنين، قوله اتخاذ اجراءات تقشفية في البلاد بسبب الازمة الكبيرة.

اجراءات تقشفية

ومن الاجراءات التقشفية التي أعلن عنها الجدعان ما يلي:

رفع القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من تموز/ يوليو المقبل إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضح وزير المالية السعودية بأن تلك الاجراءات والقرارات تأتي في ظل مواجهة "أزمة لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها، في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة".

ووجه محمد الجدعان رسالة إلى المواطنين السعوديين قائلًا لهم: " هذه القرارات والاجراءات إن كان لها ألم، إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل".

وتهدف تلك القرارات التقشفية التي أعلن عنها الوزير الجدعان إلى حماية الاقتصاد السعودي في ظل أزمة كورونا، لاسيما بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

كورونا في السعودية

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت وفاة 246 شخصًا منذ تفشي فيروس كورونا القاتل في المملكة بينما سجلت اصابة 39،048 انسان بالفيروس القاتل.