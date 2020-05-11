تفاصيل صرف مساعدات العمال الأحد القادم لـ40 الف عامل وآلية الصرف في غزة والضفة

أعلن نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني اليوم الأثنين 11/5/2020 ، ان الحكومة ستبدأ بصرف مساعدات للعمال المتضررين من جائحة "كورونا" يوم الأحد القادم وعلى مدار خمسة أيام قبل عيد الفطر المبارك.

وقال الوزير خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن الصرف سيكون قبل العيد اي الأحد لأكثر من 40 ألف عامل بواقع 700 شيقل ، حيث ستصل رسالة نصية لكل عامل سيصرف له مع توضيح اسم البنك ، حيث سيتم الصرف وفقاً للأسم ورقم الهوية فقط.

وبين ابو جيش أن عدد الاستمارات التي تم تسجيلها للإستفادة من مساعدات العمال بلغت 105 ألف إستمارة في المحافظات الشمالية "الضفة والقدس" في حين بلغ اعداد المسجلين في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" 170 ألف استمارة ، مشيراً الى انه تم حصر الاسماء وإختيار ما يزيد عن 40 الف عامل .

وعن الفئات التي ستصرف لها المساعدات ، أوضح الوزير ان تلك الفئات هي للعمال المتضررين من جائحة "كورونا" ، وتشمل عمال المنشآت والبناء ، وعمال في القطاع السياحي ، وقطاع النقل ، ورياض الاطفال والزراعة والصحة .

واعتبر الوزير أبو جيش ان صرف المساعدات هو التدخل الأول من الحكومة عبر وزارة العمل لدعم العمال ، في حين ان التدخل الثاني لوزارة العمل سيكون عبر برنامج العمل مقابل المال، بالتعاون مع البنك الدولي، وسيشمل ما لا يقل عن 10 آلاف عامل، ومدته من 3 إلى 6 شهور.

وبشأن التدخل الثالث ، بين أبو جيش ان التدخل سيكون عبر دعم الأجور بنسبة لا تقل عن 30% لـ 20 ألف عامل، دون تفاصيل .

والتدخل الرابع فهو عبارة عن قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة، التي يتراوح عدد عمالها من عامل إلى أربعة، حيث تم الاتفاق سابقاً مع سلطة النقد ومؤسسات الإقراض وقد وصلت محفظة الإقراض إلى 5 مليون دولار، من اجل إنعاش هذه المنشآت.

نوه وزير العمل إلى ان هناك تدخلات أخرى تقوم بها الوزارة لها علاقة بالاتفاق الثلاثي الذي وقع بداية الأزمة بين طرفي الإنتاج تحت رعاية وزارة العمل.

ويشار الى ان عشرات العمال تضرروا جراء فرض الحكومة جملة من الاجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا ، مما ادى الى توقفهم عن العمل وتضررهم بشكل كبير ن وسط وعودات من الحكومة بدعمهم .