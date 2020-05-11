يبحث الملايين من اللبنانيين عن سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 11-5-2020.

ويحظى الدولار مقابل الليرة اللبنانية على اهتمام كبير من قِبل الملايين من اللبنانيين في ظل ما تشهده الليرة من انتكاسة تاريخية مقابل العملات الأخرى.

وأصبح للدولار الأمريكي في لبنان قيمة كبيرة جدًا مقابل الليرة اللبنانية حيث تجاوز سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء نحو 4400 ليرة.

وحاولت الحكومة انقاذ قيمة الليرة اللبنانية دون فائدة بسبب السوق السوداء واغلاق المصارف أبوابها احتجاجًا على اعتقال الصيارفة في لبنان.

سعر صرف الدولار في لبنان

ونظرًا لما يجري في الليرة السورية فقد أكدت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن اجتماع استثنائي سيعقد بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الصحيفة اللبنانية، بأن الأوساط الاقتصادية والمالية تعلق أهمية كبيرة على نجاح هذه المفاوضات للوصول إلى مرحلة الحصول على تمويل للخطة الاصلاحية الانقاذية التي وضعتها الحكومة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المعلومات تشير الى مرحلة قاسية من المفاوضات بين السلطات ووفد صندوق النقد الدولي، خصوصاً في ما يتعلّق بالشق الاصلاحي في الخطة.

وتترقّب الاوساط المالية كيف سيتفاعل السوق مع عملية بدء التفاوض مع صندوق النقد، واذا ما كان ذلك سيؤثر ايجاباً على تحسّن، ولو طفيف في سعر صرف الليرة.

وفيما يتعلق بالوحدة النقدية التي شكلها مصرف لبنان فإن تدخلها شبه مغيب في انقاذ الليرة مقابل الدولار.

فيما تتوقع بعض الأوساط المالية اللبنانية أن الوحدة قد تعمل على لجم محدود لسعر الدولار مقابل الليرة ومنع صعوده الى مستويات قياسية.

وبعد المتابعة المتواصل لسعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة فإن سعر صرف الدولار سجّل ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ 4200 و4300 ليرة في السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين

سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء يرتفع بشكل كبير جدًا عن سعر المصارف الرسمية:-

1 دولار = 4300 ليرة لبنانية للبيع

1 دولار = 4400 ليرة لبنانية للشراء

أما في المؤسسات الرسمية فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

1 دولار = 1,511.99 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي

1 ريال سعودي = 0.00248756 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 402.000 ريال سعودي

سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو الأوروبي

1 يورو أوروبي = 1,634.02 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.000611986 يورو أوروبي

سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية

1 ليرة لبنانية = 0.340316 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 2.93845 ليرة سورية