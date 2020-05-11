الأسرى أنس ومحمد وإياد جرادات يدخلون عامهم الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسرى المجاهدون أنس غالب حسن جرادات (39 عاماً)، محمد حسين فايز جرادات (38 عاماً) وإياد إبراهيم حسن جرادات (36 عاماً) وجميعهم من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهوا سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخلون اليوم عامهم الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهم بتاريخ 11/05/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحق المجاهد أنس (35) مؤبداً بالإضافة إلى (35) عاماً أخرى، بتهمة مسؤوليته عن أبرز عمليات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهي عملية كركور التي نفذها الاستشهاديان محمد حسنين وأشرف الأسمر، وعملية مجدو التي نفذها الاستشهادي حمزة سمودي واللتان أدتا لمقتل وإصابة عشرات جنود الاحتلال الصهاينة، كما أصدرت المحكمة الصهيونية بحق المجاهد محمد حكماً بالسجن المؤبد، وبحق المجاهد إياد حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى (50) عاماً أخرى، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير أنس جرادات ولد بتاريخ 07/12/1981م، وهو أعزب؛ وهو أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، أما الأسير محمد جرادات ولد بتاريخ 17/08/1982م، وهما أعزبان، ويقبع الأسيران أنس ومحمد في سجن رامون الصحراوي، أما الأسير إياد جرادات فقد ولد بتاريخ 28/05/1984م، وهو أيضاً أعزب، ويقبع حالياً في جلبوع الصهيوني.







