احصائية صادمة: نحو 300 ألف وفاة بفيروس كورونا وأكثر من مليون و400 الف اصابة

ارتفع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم صباح اليوم الاثنين حيث تجاوزت الاصابات حاجز الـ4 مليون و180 ألف.
وسجلت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من3،510 انسان أمس الأحد في العالم وأكثر من 79 ألف اصابة، وبينت المعدلات انخفاضًا ملحوظًا عن احصائية يوم السبت والجمعة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من وفاة أكثر من 190 ألف انسان في أفريقيا خلال السنة الأولى من الفيروس القاتل.
ووفقًا لأخر إحصائية نشرها موقع (worldometers) فإن عدد الاصابات بلغ4،181،202 اصابة وعدد الحالات التي تم شفائها بلغت 1،493،473 بينما بلغ عدد الوفيات حول العالم نحو283,876 انسان.
اصابات كورونا في العالم
وحول الدولة التي سجلت أعلى عدد اصابات بفيروس كورونا القاتل فهي على النحو التالي:
- الولايات المتحدة الأمريكية سجلت منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين 11-5-2020 إصابة 1،367،638
- اسبانيا سجلت حتى الآن اصابة 264،663
- المملكة المتحدة (بريطانيا) بلغت فيها الاصابات 219،183
- ايطاليا بلغت الاصابات فيها نحو 219،070
- روسيا ارتفعت الاصابات بشكل ملحوظ حيث سجلت اصابة 209،688
- فرنسا سجلت منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين 176،970
وفيات كورونا في العالم
بالنسبة لأعلى الدول التي سجلت حالات الوفاة منذ تفشي فيروس كورونا حتى صباح اليوم الاثنين 11-5-2020 فهي كالتالي:
- الولايات المتحدة تتصدر الدول في عدد الوفيات حيث سجلت 80،787
- المملكة المتحدة بريطانيا سجلت وفاة 31،855 انسان
- ايطاليا سجلت وفاة نحو 30،560 شخص
- اسبانيا سجلت 26،621 حالة وفاة
- فرنسا سجلت وفاة 26380
- البرازيل سجلت وفاة 11123 شخص
وفيما يتعلق بالدول العربية فقد شهد يوم أمس الأحد زيادة مضطردة في تسجيل عدد الاصابات والوفيات خاصة في السعودية ومصر.
وفيات كورونا في الدول العربية
الدول التي سجلت أعلى نسبة بعدد الوفيات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين (11-5-2020) هي كالتالي:
مصر سجلت حتى اليوم وفاة 525
الجزائر سجلت وفاة 502
السعودية سجلت وفاة 246
الامارات سجلت وفاة 198
المغرب سجلت وفاة 188
اصابات كورونا في الدول العربية
الدول التي سجلت أعلى نسبة بعدد الاصابات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين (11-5-2020) هي كالتالي:
1- السعودية سجلت اصابة 39،048 انسان
2- قطر سجلت اصابة22،520 شخص
3- الامارات بلغ عدد الاصابات 18198
4- مصر سجلت اصابة 9،400
5- الكويت سجلت اصابة 8،688
6- الجزائر سجلت اصابة 5،723