احصائية صادمة: نحو 300 ألف وفاة بفيروس كورونا وأكثر من مليون و400 الف اصابة

ارتفع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم صباح اليوم الاثنين حيث تجاوزت الاصابات حاجز الـ4 مليون و180 ألف.

وسجلت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من3،510 انسان أمس الأحد في العالم وأكثر من 79 ألف اصابة، وبينت المعدلات انخفاضًا ملحوظًا عن احصائية يوم السبت والجمعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من وفاة أكثر من 190 ألف انسان في أفريقيا خلال السنة الأولى من الفيروس القاتل.

ووفقًا لأخر إحصائية نشرها موقع (worldometers) فإن عدد الاصابات بلغ4،181،202 اصابة وعدد الحالات التي تم شفائها بلغت 1،493،473 بينما بلغ عدد الوفيات حول العالم نحو283,876 انسان.

اصابات كورونا في العالم

وحول الدولة التي سجلت أعلى عدد اصابات بفيروس كورونا القاتل فهي على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية سجلت منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين 11-5-2020 إصابة 1،367،638

اسبانيا سجلت حتى الآن اصابة 264،663

المملكة المتحدة (بريطانيا) بلغت فيها الاصابات 219،183

ايطاليا بلغت الاصابات فيها نحو 219،070

روسيا ارتفعت الاصابات بشكل ملحوظ حيث سجلت اصابة 209،688

فرنسا سجلت منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين 176،970

وفيات كورونا في العالم

بالنسبة لأعلى الدول التي سجلت حالات الوفاة منذ تفشي فيروس كورونا حتى صباح اليوم الاثنين 11-5-2020 فهي كالتالي:

الولايات المتحدة تتصدر الدول في عدد الوفيات حيث سجلت 80،787

المملكة المتحدة بريطانيا سجلت وفاة 31،855 انسان

ايطاليا سجلت وفاة نحو 30،560 شخص

اسبانيا سجلت 26،621 حالة وفاة

فرنسا سجلت وفاة 26380

البرازيل سجلت وفاة 11123 شخص

وفيما يتعلق بالدول العربية فقد شهد يوم أمس الأحد زيادة مضطردة في تسجيل عدد الاصابات والوفيات خاصة في السعودية ومصر.

وفيات كورونا في الدول العربية

الدول التي سجلت أعلى نسبة بعدد الوفيات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين (11-5-2020) هي كالتالي:

مصر سجلت حتى اليوم وفاة 525

الجزائر سجلت وفاة 502

السعودية سجلت وفاة 246

الامارات سجلت وفاة 198

المغرب سجلت وفاة 188

اصابات كورونا في الدول العربية

الدول التي سجلت أعلى نسبة بعدد الاصابات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم الاثنين (11-5-2020) هي كالتالي:

1- السعودية سجلت اصابة 39،048 انسان

2- قطر سجلت اصابة22،520 شخص

3- الامارات بلغ عدد الاصابات 18198

4- مصر سجلت اصابة 9،400

5- الكويت سجلت اصابة 8،688

6- الجزائر سجلت اصابة 5،723