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بينهم قيادي من الشعبية ..الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من نابلس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:35 - 11 مايو 2020
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اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 11/5/2020، ثلاثة مواطنين بينهم قيادي في الجبهة الشعبية من مدينة نابلس ، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان قوات الاحتلال التي اقتحمت منازل المواطنين .

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت حي رأس العين، واعتقلت القيادي في الجبهة الشعبية الاسير المحرر زاهر الششتري (56 عاما)، اضافةً الى اعتقال الشيخ عنان عمر الشامي (38 عاما) من منزله بمنطقة المخفية، والشاب سائد المصري من منزله بشارع عصيرة بالجبل الشمالي في المدينة.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

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