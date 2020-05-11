إليكم سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء والمركزي حيث يهتم المواطن السوري والعربي بمعرفة قيمتها.
ويهتم السوريون والعرب بمعرفة سعر الليرة السورية في السوق المركزي والسوداء، خاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء بسبب ما طرأ على تدهور الليرة نتيجة الحرب المستمرة منذ 2011.
وإليكم سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء والسوق المركزي اليوم الاثنين 11/5/2020 في جميع المدن السورية:
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 11/5/2020 حسب أسعار التجارة الدولية ، وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 11/5/2020 في سوريا.
العملة رمز العملة الحد الأدنى الحد الأعلى
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) USD 434 438
اليورو (EURO) EUR 483 488
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) GBP 565 570
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) CAD 330 333
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) DKK 64 65
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) NOK 48 48
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) KWD 1,430 1,444
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) SAR 116 117
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) JOD 620 626
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) BHD 1,160 1,171
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) AED 119 121
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) QAR 119 120
الريال العماني (OMANI RIAL) OMR 1,131 1,142
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) EGP 27 28
الليرة التركية (TURKISH LIRA) TRY 172 175
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) LYD 730 744
وبخصوص سعر صرف الليرة السورية، فمعروف أن سعر الليرة في السوق السوداء يختلف عن سعر الليرة في البنك المركزي السوري أو المصرف المركزي.
كما أن الأسعار ليست ثابتة فهي تتغير من تاجر إلى آخر والوقت والموقع أحد عوامل تقلبات أسعار الصرف.
وتعرضت الليرة السورية للخسارة الكبيرة جدًا خلال الحرب في سوريا حيث أدى ذلك لإضعاف قيمة الليرة مقابل العملات الأخرى.
والليرة السورية هي العملة الرسمية لـلجمهورية العربية السورية. بدأ العمل بها عام 1948 بعد انفصال مصرف سوريا ولبنان الذي كان يصدر الليرة السورية - اللبنانية. تنقسم الليرة السورية إلى 100 قرش.
وتعاني سوريا منذ عام 2011 من حرب داخلية قوية أثرت على اقتصادها بالكامل ، ونتيجة لذلك ، انهارت العملة الوطنية السورية الليرة السورية مقابل الدولار ، وارتفعت السلع والخدمات الرئيسية ، مع كل هذا تحمله مواطن سوري يعيش في فقر وبطالة.