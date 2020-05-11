الاحتلال يهدم منزل الأسير"قسام البرغوثي" خلال مواجهات عنيفة

هدمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 11/5/2020 منزل الاسير قسام البرغوثي غرب رام الله بعد ان اقتحمت قوات كبيرة لجيش الاحتلال المدينة وفرضت طوقاً حول منزل الأسير البرغوثي ، وسط مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان.

وأفاد مراسلنا بإصابة شاب خلال المواجهات العنيفة التي أندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المكان ، وخاصة بعد ان دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ، وفرضت طوقا عسكريا بمحيط منزل الأسير البرغوثي، تمهيدا لهدمه؛ بحجة تنفيذه عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019.

وقالت طواقم الهلال الأحمر ان الشاب نُقل الى مستشفى لاستشاري بعد إصابته بقنبلة غاز بالرأس بشكل مباشر تسببت بجرح كبير في الرأس، إضافة الى اصابة العشرات بحالات الاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال عملية الاقتحام.

جرافات الاحتلال هدمت منزل الاسير البرغوثي، بالإضافة إلى بئر المياه الذي تمتلكه، وسط تخريب متعمد للأشجار المثمرة المحيطة بالمنزل.

ويشار الى ان قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في الحادي عشر من شباط الماضي بهدم منزلها، واعتقلت والدته المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي في الأول من أيلول 2019.