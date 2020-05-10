اسباب زيادة المصابين بفيروس كورونا رغم العزل والحجر الصحي؟

كشف تقرير نشره موقع "الصحة" الطبي، ان معدلات الإصابة تزداد يوميا في أمريكا بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4 في المئة، رغم الحجر الصحي والاجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات.

وقال الموقع، إن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي ملتزمين بالبقاء في منازلهم منذ شهرين، ورغم ذلك تزداد وذكر الموقع أن العمال الأساسيين في المستشفيات ومحلات البقالة والمصانع لا بد من خروجهم يوميا وبالتالي قد يكون ذلك أحد طرق نقل فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وعندما يصاب أحد العمال بفيروس كورونا المستجد، فإن فرص انتقال العدوى لعائلته والمحيطين به تعد واسعة في ظل عدم ظهور الأعراض.

وأوضح الموقع أن التباعد الاجتماعي ليس وسيلة أساسية لإنهائه، ففي بعض المناطق يوجد ازدحام، وبالتالي هذه الأماكن تجعل نهاية الفيروس ليس سهلا البتة.