تحذيرات من موجة ثانية لفيروس كورونا في الصين

حذر مسؤلون صينيون من موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 14 إصابة بالفيروس، بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة امرأة مصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الصينية الأحد، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل، في حين سجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين أواخر العام الماضي.