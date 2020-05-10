الداخلية تعلن فتح معبر رفح لعودة العالقين في مصر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري خلال الأسبوع لعودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين في مصر.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 7/5/2020
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