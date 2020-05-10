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الداخلية تعلن فتح معبر رفح لعودة العالقين في مصر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:58 - 10 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري خلال الأسبوع لعودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين في مصر.

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