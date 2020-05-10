"الشباب" تبدأ إجراءات توزيع المنحة القطرية للزواج في غزة

يبحث فئة معينة من الشباب عن آخر الأخبار حول موعد توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج للفئة العمرية من (35) عامًا فما فوق في قطاع غزة، والذي يهم شريحة كبيرة من الشباب، وينتظرون أي معلومات حول ذلك.

موعد توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج في غزة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بدء إجراءات توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج للفئة العمرية من (35) عامًا فما فوق، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

ترتيبات فنية لتسليم المنحة القطرية للزواج في غزة

وقال وكيل الوزارة احمد محيسن، في تصريح صحفي، ان وزارة الشباب حصلت على الموافقة لبدء الترتيبات الفنية لتسليم المنحة التي تبلغ قيمتها مليونا دولار، لعدد (500) شاب سبق لهم التسجيل عبر رابط صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

البحث الميداني لتوزيع المنحة القطرية للزواج

وأضاف محيسن أن طواقم الوزارة وصندوق دعم الشباب قاموا بالبحث الميداني لجميع المتقدمين للتأكد من دقة البيانات المرفقة، وضمان حصول المستحقين من الشباب لهذه المنحة.

وثمّن دور دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا في دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، كما شكر اللجان العاملة في الوزارة وصندوق دعم الشباب والحاضنة الشعبية، على دورهم المميز في إنجاز الإجراءات المطلوبة للمشروع.

وسيتم توزيع المنحة القطرية على الشباب بقيمة أربعة آلاف دولار لكل شاب، من خلال تعليمات سيتم إبلاغهم بها لضمان تسهيل الإجراءات وإجراء مراسم الزواج في أقرب وقت.