الكشف عن مرض جديد وغامض يشبه اعراض كورونا

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، تم تشخيص عشرات الحالات بمرض غامض يصيب الأطفال بشكل خطير.

واوضحت القناة العبرية، أن المرض الغامض قد يكون له علاقة بالكورونا، مشيرة الى أن جميع من أصيبوا به يعانون من ارتفاع درجة الحرارة والألم والقيء والإسهال والطفح الجلدي وتورم في اليدين والقدمين واحمرار في العين.

وقال القناة: "الواضح الآن أنها أعراض لمرض لا يزال غير واضح حتى اليوم لكنها تشبه إلى حد كبير أعراض مرض يسمى كاواساكي، حاليا يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال والشباب - في نيويورك سجلت 15 إصابة بالمرض و3 حالات وفاة".

ووفق القناة، فإن هناك اصابات عديدة في بريطانيا بينها حالة وفاة وعدد قليل في اوروبا.