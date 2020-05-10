رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة  من وزارة القوى العاملة المصرية

رابط الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة و اسماء المستفيدين من منحة ال 500 جنية

يستعد العديد من أصحاب المهن الحرة والأشخاص الذين تضرروا من فرض حظر التجوال من أصحاب العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة المقدرة بـ500 جنيه المقدمة من القوى العاملة عبر مكاتب البريد و ماكينات ATM، حيث كان الشهر الماضي تم فتح باب التقديم لصرف المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة وتم تسجيل ما يقرب من 2 مليون مواطن من أصحاب الدخل المحدود والعمالة غير المنتظمة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020

وكانت الوزارة قد أوضحت بأنه سوف يتم صرف المنحة المقدمة لمدة ثلاث شهور متتالية بعد قرار من مجلس الوزراء لمساعدة من هم أصحاب العمالة غير المنتظمة والذين تضرروا من قرار فرض حظر التجوال، وسوف صرف مستحقات المواطنين المتخلفين عن صرف مستحقاتهم بالمرحلة الأولى والثانية، بداية من الغد وكذلك فتح باب الصرف وتعبئة الفيزا الخاصة بكل مواطن بمبلغ المنحة المقدمة من القوى العاملة.

وكانت وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان قد أوضحت بأن الإشاعات المنتشرة لا أساس لها من الصحة، حيث ظهرت إشاعة بأن الوزارة سوف تفتح باب التقديم مرة أخرى للتسجيل للعمالة غير المنتظمة، وكانت الوزارة قد صرحت بأنه لن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى، وعلى كل مواطن متضرر أن يسارع في عملية التسجيل للاستفادة من مبلغ المنحة المقدم.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية

نشرح خطوات الاستعلام عن اسماء المستحقين للدفعة الثانية لمنحة العمالة الغير منتظمة، من خلال تسجيل الدخول الى موقع وزارة القوى العاملة بالاسم والرقم القومي، وجاء ذلك بعد انتشار وباء كورونا المستجد في العديد من البلاد داخل الجمهورية، مما أدى لإصدار الحكومة بفرض حظر تجوال جزئي على جميع المرافق والمنشآت الحكومة وغير الخاصة، وتم إقرار صرف منحة مقدرة بـ500 جنيه لكلا من أصحاب المهن الحرة والفقراء الذين تضرروا من القرار الحكومي.