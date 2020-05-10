الإمارات: ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات اليوم الأحد، تسجيل خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا حادا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 781 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 624 في اليوم السابق) ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد 18198.

وتم تشخيص هذه الإصابات الجديدة ضمن إطار 29 ألف فحص أجريت في الإمارات.

الجدير بالذكر أن حصيلة الوفيات جراء الجائحة في الإمارات خلال آخر 24 ساعة شهدت قفزة قياسية أيضا وبلغت 198، بتسجيل السلطات الصحية 13 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة، أن الضحايا الجدد من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.

يشار إلى 509 تماثلوا للشفاء من كورونا في الإمارات خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4804 أشخاص.