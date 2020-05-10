موعد عيد الفطر السعيد 2020-1441 فلكياً في السعودية

موعد عيد الفطر في المملكة العربية السعودية 1441، ينتظر المسلمون في الوطن العربي بأكمله وخاصة المملكة العربية السعودية عيد الفطر المبارك يستعدون لاستقباله بكل فرحة وسعادة لذلك فإن الكثير منهم يريد معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك وخاصة أن بداية رمضان قد توافق في كثير من الدول العربية لذلك يعتقد أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون متوافق في كثير من الدول العربية والعربية التي يوجد بها عدد من المسلمين، وبالرغم من الظروف التي نمر بها إلا أن الكثير ينتظرون العيد ويستعدون لاستقباله بفرحه كبيره فقد من الله علينا بوقوع حدث ضخم في مثل هذه الظروف لننسي قليلا ما نمر به من ظروف قاسية، لذلك يتمنى المسلمون أن يرفع الله البلاء عن الامة يستطيعوا أن يصلوا العيد في جماعه وسط التكبيرات والتهليلات التي تجعل القلب يرقص فرحا.

موعد عيد الفطر 1441 -2020 في السعودية فلكياً

يأخذ المسلمون في السعودية عطلة رسمية مدتها ثلاثة أيام إجازة عيد الفطر المبارك سيوافق عيد الفطر هذا العام يوم الأحد 24 مايو لسنة 2020 ، ولكن يمكن أن يحدث بعض التغيرات وذلك وفقا لهلال شهر شوال والذي يعلن معهد البحوث الفلكية ويكون ذلك يوم 29 من شهر رمضان وسوف نعرض كل جديد عند ظهور أخبار أو معلومات جديده.

موعد اجازة عيد الفطر 2020 – 1441 السعودية

أعلنت الخدمة المدنية بالسعودية عن موعد إجازة عيد الفطر 2020 – 1441 السعودية والذي يبدأ يوم السبت الموافق 23 مايو الجاري 2020، 30 رمضان 1441 وستكون نهاية إجازة عيد الفطر 1441 في السعودية يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو ، وبهذا تكون مده إجازة عيد الفطر أربعة ايام فقط وهى كما يلي:

السبت 23-5-2020

الاحد 24-5-2020

الاثنين 25-5-2020

الثلاثاء 26-5-2020