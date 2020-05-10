9 ميزات خفيّة لا تعرفونها موجودة في هواتف أندرويد

كثيرة هي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، مثل سامسونغ، وهواوي، وتشاومي وغيرها… وجميعها تمتلك ميزات خفيّة غالبيتنا لا يعرفون عنها شيئاً.

ميزات خفيّة في هواتف أندرويد

إليكم مجموعة من هذه المميزات الخفيّة الموجودة فقط في الهواتف التي تعمل بنظام أندريد.

ملاحظة: قد لا تعمل جميع هذه الميزات بنفس الشكل في مختلف أجهزة أندرويد، وذلك لأن الشركات المختلفة تفضل استخدام واجهات فريدة من نوعها تُعبر عن كل شركة مصنعة.

بإمكانك كتم صوت الإشعارات التي لا ترغب فيها من التطبيقات

بكل تأكيد فإنك تمتلك الكثير من التطبيقات على هاتفك، ولا شك أن هناك بعضاً منها لا ترغب في تلقي الإشعارات منها بشكل دائم، لذلك بإمكانك أن تجعل الهاتف يعطيك تنبيهات صامتة.

يمكنك ذلك عن طريق الضغط مطولاً على التنبيه، وتغيير الإعداد من خلال تشغيل الأصوات وجعل التنبيه صامتاً.

وسيسمح التنبيه لإشعارات التطبيقات بتشغيل الأصوات والظهور على شاشة القفل، بينما سيعمل الوضع الصامت على كتم صوت التنبيه، ولكنه سيُبقيه مرئياً في الإشعارات.

نسخ تلقائي للنص

تعتبر ميزة النسخ التلقائي للنص أو ما تسمى Live Caption واحدةً من الميزات الرائعة الجديدة الموجودة على أجهزة أندرويد، وتعمل هذه الميزة على نسخ النص بشكل تلقائي في الوسائط قيد التشغيل على الهاتف.

يمكنك استخدام هذه الخاصية مع الفيديوهات ومقاطع البودكاست والرسائل الصوتية.

ملاحظة: لا توجد قائمة رسمية بالأجهزة المدعومة بالميزة هذه حتى الآن. ولتستفيد من الميزة يجب أن يعمل هاتفك بنظام أندرويد 10، ولتشغيل Live Captio، أو التحقق من دعم هاتفك لها، افتح الإعدادات وابحث عن Live Caption.

التنقل بشكل سريع بين علامات تبويب جوجل كروم

هل لديك على جوجل كروم الكثير من علامات التبويب؟ لو كنت كذلك كيف يمكنك التنقل بينها بسرعة وبدون الحاجة إلى النقر فوق كل علامة تبويب للعثور على ما تريده؟

الحل سهل، يمكنك فقط تمرير علامات التبويب إلى اليمين أو اليسار على محدد موقع الموارد الموحد. استناداً إلى اتجاه التمرير السريع، فيمكنك الوصول إلى علامات التبويب السابقة أو الموالية لعلامة التبويب الحالية.

تشغيل تطبيقين في الوقت ذاته

إحدى المميزات المفضلة في نظام أندرويد، هي أنه بإمكانك تشغيل تطبيقين على الشاشة في آن واحد.

إنها ميزة مفيدة عندما تبحث في مستندات جوجل وترسل في الوقت ذاته بريداً إلكترونيا.

للحصول على هذه الميزة المعروفة باسم الشاشة متعددة المهام (split-screen)، يمكن النقر على أيقونة التبديل بين التطبيقات، ثم النقر مطولاً على التطبيق الذي تود إظهاره في الشاشة ثم اسحبه إلى أعلى الشاشة، وبمجرد فعل ذلك فإن التطبيق سيحتل النصف العلوي من شاشة جهازك، ويبقى الجزء السفلي منها للتبديل بين التطبيقات، على افتراض أن هاتفك في الوضعية العمودية، واضغط حينها على التطبيق الثاني الذي تود أن تضيفه إلى الشاشة، وسترى أن لديك تطبيقين على نفس الشاشة.

تصوير الشاشة بطريقة أسهل من التي نعرفها

جميعنا نعرف أن طريقة أخذ لقطة للشاشة هي الضغط على زر التشغيل مع زر خفض الصوت، وهو أمر صعب بعض الشيء.

بدلاً من ذلك، بات بإمكانك الآن الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة والنقر فوق لقطة شاشة بدلاً من ذلك.

البحث عن اسم الأغنية بسهولة

في جميع هواتف أندرويد هناك أيقونة تحمل اسم “البحث الصوتي” وتعمل بمساعدة Google Assistant.

تتيح هذه الخاصية الاستماع إلى الموسيقى، سواء من جهاز التلفزيون أو الراديو أو أي شيء آخر، لاكتشاف الأغنية.

في العادة، ستحتاج إلى تشغيل مساعد جوجل، والضغط على زر التسجيل، وانتظار ظهور زر “ما هذه الأغنية”.

انقر مطولاً على المساحة الفارغة في شاشة هاتفك الرئيسية، وانقر على “الأيقونات”، ثم مرِّر بين القوائم للعثور على أيقونة البحث الصوتي.

انقر عليها لوضعها أينما تريد على شاشتك الرئيسية.

ميزة Smart Lock لإبقاء الهاتفك غير مقفل وأنت في المنزل

يمكنك استخدام هذه الميزة لإبقاء هاتفك غير مقفل عندما تكون في موقع محدد تختاره أنت مثل المنزل أو العمل.

للوصول للميزة افتح الإعدادات، ثم اختر الأمان (Security)، ثم (Smart Lock)، وأدخل رمز PIN عند مطالبتك بذلك، من هناك يمكنك اختيار جانب Smart Unlock، الذي تريد استخدامه ومتى تريد ذلك.

مشاركة الواي فاي دون إعطاء كلمة المرور

يمكن أن يكون إدخال كلمة مرور شبكة الواي فاي لصديق أو فرد من العائلة أمراً صعباً، خاصة إذا كانت كلمة السر عبارة عن سلسلة طويلة ومعقدة من الأرقام والحروف.

أو قد تكون متردداً في إعطائه كلمة المرور بكل بساطة.

لكن مع أندرويد 10 يمكنك عرض رمز الاستجابة السريعة على شاشة هاتفك، وهو ما سيسمح لأي شخص يقوم بمسحه بالاتصال مع شبكة الواي فاي لديك.

ويمكنك مسح رمز QR أو إنشاؤه على جهازك عن طريق فتح الإعدادات، واختيار الشبكة، ثم واي فاي (Network > Wi-Fi)، وإذا كنت تشارك بيانات اعتماد الشبكة لديك، فاضغط على اسم الشبكة، ثم “شارك” (Share)، أما إذا كنت تتصل بشبكة واي فاي فانقر على رمز QR بجوار “إضافة الشبكة” (Add Network).

إبقاء المنبه يعمل رغم إيقاف تشغيل الهاتف

إذا أردت توفير استهلاك بطارية الهاتف ليلاً، يمكنك إيقاف تشغيل الهاتف دون أن يؤثر ذلك على المنبه.

اضبط المنبه بشكل معتاد، ثم أوقِف تشغيل الهاتف، وسوف يعمل الهاتف قبل دقيقة أو اثنتين من المنبه لإيقاظك.

بعض الأجهزة تذكّرك أيضاً بأن الهاتف سيعمل عندما يحين موعد المنبه، ليكون زر الغفوة المعتاد والمهم في انتظارك.