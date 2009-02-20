رئيس الوزراء القطري يعد ساركوزي التحرك بشكل مكثف للمساعدة بتحرير « شاليط »

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

قطع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم وعداً على نفسه أمام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن يعمل حيال "حماس" بشكل مكثف كي يساعد في تحرير الجندي الإسرائيلي المأسور في غزة جلعاد شاليط.

جاء ذلك على لسان مصدر أجنبي لصحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة.

وعقبّت الصحيفة على هذا الوعد بأن إسرائيل تنتظر الحصول على جواب من "حماس" ومصر على اقتراح الشروع في مفاوضات ماراثونية في القاهرة على قائمة الأسرى الجديدة.

وتشير الصحيفة إلى أن ساركوزي طلب من حمد بن جاسم لدى لقائهما قبل أسبوعين في باريس ممارسة نفوذه على رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل كي يوافق على حث المفاوضات على تحرير شاليط، فرد رئيس الوزراء القطري بأنه سينقل الرسالة إلى مشعل وسيبذل جهده لإقناع "حماس" بتليين موقفها.