تردد قناة ابو ظبي الإماراتية Abu Dhabi TV بتقنية HD عرب سات ونايل سات

يريد الكثير معرفة تردد قناة ابو ظبي الجديد 2020على النايل سات، حيث تعتبر قناة أبوظبي قناة اماراتية لها جمهور كبير من المتابعين في الإمارات وفي كل الدول العربية، حيث أن القناة تعرض الكثير من البرامج الترفيهية والدينية والثقافية المتنوعة والبرامج التي تناسب جميع الاعمار والمسلسلات الرمضانية المصرية والعربية أيضا، لذلك تعتبر قناة أبوظبي من أشهر القنوات على مستوى الوطن العربي وأحد أهم القنوات التي لها جمهور كبير يتابعها باستمرار وفي الفترة الأخيرة ازدد البحث عن القناه ومعرفة ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات علي محركات البحث

قناة ابو ظبي الجديد وأهم البرامج التي تعرضها

تعتبر قناة ابو ظبي واحدة من أقدم القنوات الخليجية والعربية التي تأسست في عام 2008 والتي تقدم محتوى هادف مناسب لجميع أفراد الأسرة، يتابع الجمهور العربي تردد قناة ابوظبي الجديد لمتابعة الكثير من المسلسلات والبرامج الآتية:

برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث الذي يقدمه الشاب مجهول الهوية المعروف بغيث حيث يعمل على مساعدة المحتاجين في العالم العربي بأكمله وهذا البرنامج الشيق يتم عرضه على قناة أبوظبي الجديد

برنامج (المستقبل الآن) الذي يهتم بالتكنولوجيا والاختراعات الحديثة

برنامج (جبل السعادة )الذي يعرض اهتمامات الشباب ويهتم بهم ومشاكلهم

برنامج (يلا سوشيال) الذي يبين تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على عقولنا وتفكيرنا

برنامج الديني (حي البيان) الذي يقدم تفسير القرآن الكريم

تردد قناة ابو ظبي الجديد على النايل سات

التردد:11938

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: افقي (H)

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي: النايل سات

تردد ابو ظبي على العرب سات

التردد: 11804 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/ 3.