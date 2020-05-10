حكم الاعتكاف في المنزل بسبب فيروس كورونا

يتساءل الكثير من المسلمون حول العالم عن حكم الاعتكاف في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا، وما هي شروط هذا الاعتكاف ووقته، في ظل اغلاق العديد من المساجد ودور العبادة.



حكم الاعتكاف في المنزل

يعتبر الاعتكاف سنة، ويعني الاعتكاف البقاء في المسجد من أجل التفرغ للعبادة، وطاعة الله، وذلك في الليل، والنهار، إذًا ففعل الاعتكاف في الإسلام يقترن بالبقاء في المسجد، وذلك استنادًا لقوله تعالى في سورة البقرة: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.

إذًا فإن من شروط صحة الاعتكاف البقاء في الجامع، وهذا مشهور لدى أهل العلم، ولا يجزئ أن يعتكف المؤمن في غير المسجد، ولكن في ظل منع الاعتكاف بعد غلق المساجد، هل يجوز أن نعتكف في البيت؟

شروط الاعتكاف في المنزل

إن الاعتكاف سنة مستحبة ومشروعة، فكان النبي -صل الله عليه وسلم- يعكتف في العشر الأواخر من رمضان، ولكن للاعتكاف شروط، ولقد حدد مركز الفتوى الإلكتروني، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، شروط الاعتكاف، وهي:

الإسلام . الطهارة من الحدث الأكبر . استحضار النية الخالصة لوجه الله مسجد تُصلى فيه الفرائض جماعة . ألا يأتي المعتكف امرأته بجماع .

ولكن هناك بعض الأمور التي يكره للمعتكف أن يقوم بها خلال فترة الاعتكاف، وهي: البيع والشراء، والكلام الآثم، أما ما يبطل الاعتكاف فهو:

الخروج متعمدًا من المسجد لغير حاجة .

الجماع .

ذهاب العقل بالجنون أو السكر .

الحيض والنفاس للمرأة .

هذا هو الموضوع الخاص بحكم الاعتكاف في المنزل ونتمنى لكم الأجر والثواب خلال شهر رمضان، وتقبل الله أعمالكم.