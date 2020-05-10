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أوقاف القدس تقرر استمرار تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:30 - 10 مايو 2020
المسجد الاقصى المسجد الاقصى
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أعلن مجلس الأوقاف بالقدس المحتلة اليوم الأحد استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، حرصاً على حياة المصلين من "كورونا".

 و أكد المجلس بأنه لا زالت تقام الصلوات فيه بما فيها الجمعة من خلال موظفي وأئمة مجلس الأوقاف.

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