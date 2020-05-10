أوقاف القدس تقرر استمرار تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى

أعلن مجلس الأوقاف بالقدس المحتلة اليوم الأحد استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، حرصاً على حياة المصلين من "كورونا".

و أكد المجلس بأنه لا زالت تقام الصلوات فيه بما فيها الجمعة من خلال موظفي وأئمة مجلس الأوقاف.