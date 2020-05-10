الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي

أفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 13 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس "5 حالات" ومحافظة رام الله والبيرة "3" حالات، ومحافظة جنين "3" حالات، ومحافظة طولكرم "حالتان".

وتابعت أن عدد المحافظات الخالية حالياً من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 4 محافظات وهي محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس "128" ورام الله والبيرة "13" والخليل "40" ونابلس "3" وطولكرم "1" وسلفيت "1" والمحافظات الجنوبية "6" حالات.

وأشارت د. الكيلة إلى دخول 198 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة.

وقالت كيلة إن محافظة بيت لحم تنضم إلى المحافظات التي لا يوجد فيها أي إصابة "نشطة" بفيروس كورونا، بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرها 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي، ليرتفع بذلك عدد المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا إلى 5 محافظات، هي طوباس، أريحا، جنين، قلقيلية، بيت لحم.