رابط studea emis gov استخراج كود الطالب لرفع الأبحاث عبر Edmodo الإلكترونية

بعد قرار توقف الدراسة الذى اتخذته جمهورية مصر العربية للحفاظ على صحة وأرواح طلابها وتلاميذها بمختلف المراحل التعليمية وتجنب التجمعات للتقليل من انتشار جائحة الوباء المستجد أقدمت الوزارة على بديل للطلاب والتلاميذ يمكنهم من استكمال الفصل الدراسي الثاني وتسهيل عملية الدراسة للطلاب والتلاميذ، حيث قدمت الوزارة فكرة المنصات الإلكترونية التي تعمل على التواصل بين الطلاب والمعلمين لاستكمال المرحلة التعليمية.

و أطلق وزارة التربية والتعليم خاصية إلكترونية على منصة ادمودو تمكن الطلاب من مراحل النقل والشهادة لمعرفة الأكواد الخاصة بهم ورفع أبحاثهم على الموقع الإلكتروني المذكور، وكانت قد أوضحت الوزارة أنه سوف يقوم كل طالب بعمل بحث يتقدم به بديلا عن الامتحانات الورقية، ويمكن مشاركة البحث من خلال 5 طلاب ثم يتم رفع البحث وكتابة أرقام وأكواد الطلاب المشاركين في البحث على الموقع الإلكتروني للمنصة التعليمية ادمودو.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب studea emis gov

وسوف نتبع الخطوات اللازمة لمعرفة الاكواد الخاصة بالطلاب لجميع المراحل التعليمية على الجمهورية والتي تمكنهم من كتابة البحث ورفعه على المنصة الإلكترونية، حيث في أول الخطوات يختار الطالب البحث الذى يفضل الكتابة عنه، ثم يقوم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والدخول على نافذة الاستعلام عن أكواد الطلاب وإتباع الآتي:

بالدخول على هذا الموقع الإستعلام عن الرقم التعريفي للطالب

ثم يقوم بإدخال بياناته التي هي عبارة عن الرقم القومي

ثم تاريخ الميلاد والمحافظة والنوع

وفى النهاية يتم الضغط على تسجيل الدخول ليظهر له الكود الخاص به

الذى من خلاله سيرفع البحث الخاص به على الموقع الإلكترونى منصة Edmodo الإلكترونية التعليمية.