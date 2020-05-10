رابط الاستعلام..التنمية الاجتماعية تبدأ اليوم بصرف مساعدات 500 شيكل

تبدأ اليوم الأحد 10/5/2020إجراءات صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق وقفة عز للعائلات المتضررة بسبب جائحة كورونا ، و التي تبلغ قيمتها 500 شيكل.

و كان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك أنه تم تحويل كشوفات المتضررين والمكشوفين اقتصاديا لصندوق وقفة عز، لما يقارب 10 الاف عائلة لا تتلقى مساعدات من الوزارة، وتضررت بسبب الجائحة، خاصة التي تضم أفرادا من ذوي إعاقة أو من كبار السن والأطفال .

وأوضح الديك في حديث اذاعي صباح اليوم أن العدد غير مستقر ومن المتوقع أن ترفع كشوفات جديدة للصندوق، لأن الكثير من الأسماء تخضع للتدقيق والفحص قبل رفع كشوفاتهم إلى صندوق وقفة عز ، لافتا إلى أن العمال الذي سجلو لدى وزارة التنمية تم تحويلهم لوزارة العمل، ويبلغ عددهم 100 ألف عامل.

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