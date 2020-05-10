أسعار الحديد و الاسمنت في مصر اليوم الأحد 10/5/2020

جاءت اسعار الحديد و الاسمنت في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 10/8/2020 على النحو التالي:
- سعر طن حديد عطية وصل 9 آلاف جنيه و500 جنيه.
- سعر طن حديد عز والدخيلة 9 آلاف جنيه و750 جنيها.
- سجل طن حديد الكومى 9 آلاف و500 جنيه.
- سعر طن حديد المراكبى 9 آلاف و500 جنيه.
- سعر طن حديد بيانكو 9 آلاف و500 جنيه.
– أسعار الاسمنت اليوم الاحد
- سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 775 جنيها.
- سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 765 جنيها.
- سعر طن أسمنت الفهد 760 جنيها.
- سعر طن أسمنت المنيا 765 جنيها.
- سعر طن أسمنت طرة وحلوان 770 جنيها.
- سعر طن أسمنت المسلة إلى 765 جنيها