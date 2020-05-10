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أسعار الحديد و الاسمنت في مصر اليوم الأحد 10/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:51 - 10 مايو 2020
اسمنت-و-حديد اسمنت-و-حديد
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جاءت اسعار الحديد و الاسمنت في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 10/8/2020 على النحو التالي:

  •  سعر طن حديد عطية وصل 9 آلاف جنيه و500 جنيه.
  • سعر طن حديد عز والدخيلة  9 آلاف جنيه و750 جنيها.
  • سجل طن حديد الكومى 9 آلاف و500 جنيه.
  • سعر طن حديد المراكبى  9 آلاف و500 جنيه.
  •  سعر طن حديد بيانكو 9 آلاف و500 جنيه.

– أسعار الاسمنت اليوم الاحد

  • سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 775 جنيها.
  • سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر  765 جنيها.
  • سعر طن أسمنت الفهد 760 جنيها.
  • سعر طن أسمنت المنيا 765 جنيها.
  •  سعر طن أسمنت طرة وحلوان 770 جنيها.
  • سعر طن أسمنت المسلة إلى 765 جنيها
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