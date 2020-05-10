يبحث الكثيرون عن تردد قناة القدس اليوم الجديد 2020 ” Alquds Today TV channel frequency ” نقدم لكم التردد الجديد لقناة القدس اليوم عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عادية SD .

يشار إلى أن قناة القدس اليوم هي قناة فلسطينية جديدة بدأت ببث تجريبي بداية العام 2020، تسعى القناة أن تكون إضافة نوعية للإعلام الفلسطيني ومنافس حقيقي على صعيد القنوات الفضائية الفلسطينية المتعددة.

حول قناة القدس اليوم

قناة القدس اليوم هي قناة فضائية فلسطينية جديدة تحمل شعار ” نحن منكم وإليكم ” وتلتزم به، تساهم القناة في نشر قيم الوعي بما تمثله قضية القدس من أهمية وذلك بهدف تحقيق اجماع جماهيري فلسطيني عربي إسلامي لتخليص المدينة المقدسة من أسرها.

تهدف قناة القدس اليوم للنهوض بواقع الإعلام الفلسطيني، وتطمح بأن تكون رافداً ينهل منه جميع الإعلاميين والباحثين وأصحاب الرأي والمواطنين، وذلك من خلال مواكبة القناة للحدث لحظة بلحظة وتقديم كل ما هو جديد.

خرجت قناة القدس اليوم الفضائية في لحظة سياسية حرجة في تاريخ الشعب الفلسطيني لتكون على حجم التحدي وعلى قدر المسؤولية في تقديم إعلام ملتزم بالقضايا الإسلامية والوطنية والقومية والإنسانية، وعلى رأسها قضية فلسطين ” شعب وأرض ومقدسات وحاضر ومستقبل ضمن قالب من المهنية الصحفية الموضوعية.

تضم قناة القدس اليوم الفضائية باقة متنوعة من الأقسام الاخبارية والدينية والثقافية، وتخاطب المشاهد الفلسطيني والعربي بلغة التعقل ومد جسور الحوار والمعرفة، ولعل أهم سمة لهذا الخطاب كونه خطاب وحدوي يوجه الجميع نحو بوصلة فلسطين والقدس، في إطار يجمعنا مع العالم كله ولا يعزلنا.

وتسعى قناة القدس الفضائية بأن تكون نافذة توضح صورة وصوت الإنسان الفلسطيني.

برامج قناة القدس اليوم

دليل الأصحاء : الدكتور محمود الشيخ علي ويعرض الخميس الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت فلسطين.

هنا العاصمة

صباحكم فلسطيني

هذا المساء

مريم تسأل

أسرتي

قطار الذكريات

صنع في غزة

فقه الحياة

نسائم الحرية

بلا قيود

كما تعرض القناة باقة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تنتجها وغيرها

قناة القدس اليوم البث المباشر

تحرص قناة القدس اليوم على إتاحة بثها عبر مختلف الوسائل المتوفرة وذلك لتطبق شعارها ” نحن منكم وإليكم ” حيث تتيح القناة ميزة البث المباشر الخاص بها من خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت.

البث المباشر عبر موقع قناة القدس اليوم الفضائية: إضغط هنا





تردد قناة القدس اليوم الجديد 2020

تردد قناة القدس اليوم نايلسات 2020 بالجودة العادية SD

التردد الأول ” قناة القدس اليوم ” سنة 2020

اسم القناة Alquds Today TV التردد 11334 الاستقطاب H الترميز 27500 جودة البث SD معامل الخطأ 5/6

التردد الثاني ” قناة القدس اليوم ” سنة 2020