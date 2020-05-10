دعاء اليوم السابع عشر من رمضان

شهر رمضان المبارك، شهر يستحب فيه الدعاء، لا سيما و انه شهر القرآن الكريم، وشهر اِالانابة و التوبة و العتق من النار و الفوز بالجنة، وهو أيضا شهر ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وشهررمضان كله وقت للدعاء، وخصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد

دعاء اليوم السابع عشر:

"اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ غُفِرَ لَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ".