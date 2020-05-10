موقع "تويتر" يستعد إلى تحديث كبير

يستعد موقع التدوين المصغر "تويتر" إلى طرح تحديث جديد سيقدم تغييرًا كليًا في تقنية "إعادة التغريد" التي تميز الموقع.

وقالت تقارير تقنية مختصة إن "تويتر" ستبدأ خلال الفترة المقبلة في اختبار ميزة تجريبية جديدة، لعرض عداد جديد يعرض عدد إعادة التغريدة التي حصلت عليها مع تعليقات.

وستفصل تلك التقنية بين مرات إعادة التغريدة العادية وإعادة التغريدة المرفقة بتعليقات.

كما ستضيف "تويتر" صفقة جديدة لإعادة التغريدة، بحيث يمكن الإطلاع على القائمة بصورة كاملة.

ولكن التقنية الأخيرة ستكون متاحة لمستخدمي "تويتر" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط.

يشار إلى أن تويتر لم تعلن رسميًا عن التوقيت المتوقع أن تطرح فيه التقنية الجديدة، التي أشارت إلى أنها لا تزال حاليا في مراحل الاختبار لعدد محدود من المستخدمين.