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الأنروا تصدر تنويهاً حول مراكز تسجيل طلاب الصف الأول الجدد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:35 - 10 مايو 2020
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أصدرت وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين اليوم الأحد قائمة بأسماء المدارس التي ستخدم بدلاً من المدارس المستخدمة كمركز للحجر الصحي في قطاع غزة، لتسجيل طلبة الصف الأول للعام الدراسي 2020-2021.

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