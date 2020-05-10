فلسطين لم تسجل اصابات "بكورونا" لليوم الثالث على التوالي

أكدت وزير الصحة، د. مي الكيلة اليوم الاحد 10/5/2020 ، إن فلسطين ولليوم الثالث على التوالي لم تسجل أي حالة اصابة بفيروس كورونا ، وأن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة، مشيرة إلى أن الحالة الوبائية جيدة مع ضرورة الحذر واليقظة، بتطبيق الإجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء القفازات والكمامات.

وقالت الكيلة في حديث إذاعي، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، مؤكدة أن الطواقم الصحية، على أتم الجاهزية لعودة العمال من داخل الخط الأخضر، بمناسبة حلول عيد الفطر؛ لفحصهم والتأكد من سلامتهم.

واشارت الى انه سيتم اليوم تسليم فندقي الكرمل والزهراء اليوم، بعد مغادرة كافة المصابين منهما، على أن تتم فيهما كافة إجراءات التعقيم والتطهير، كي تعود الحياة للفندقين، كما السابق.