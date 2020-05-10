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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اصابة عامل برصاص الاحتلال قرب عزون جنوب طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 13:15 - 10 مايو 2020
اسعاف في المستشفى اسعاف في المستشفى
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أكدت مصادر محلية و شهود عيان اليوم الأحد، أن عاملاً فلسطينياً أصيب برصاص قوات الاحتلال على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

و بحسب شهود العيان، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على عامل  (لم تعرف هويته بعد) أثناء مروره عبر البوابة فأصابوه في قدميه، وقاموا باحتجازه، ومنعوا المواطنين من التقدم لإسعافه.

وفي الوقت ذاته، منعت قوات الاحتلال العمال من المرور للتوجه إلى اعمالهم في أراضي عام 1948، بعد اغلاقها للبوابة.

ويذكر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف العمال عند هذه البوابة ح

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