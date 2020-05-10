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جماهير شعبنا تُشييع جثمان عضو المكتب السياسي لحركة حماس "احمد الكرد"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:13 - 10 مايو 2020
جنازة القيادي بحماس الكرد جنازة القيادي بحماس الكرد
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شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني اليوم الاحد 9/5/2020 ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ابو اسامة "أحمد الكرد" بعد ان وافته المنية الليلة الماضية في ليلة السادس عشر من رمضان .

وشارك في التشييع عدد من كوارد العمل الوطني والفصائل الفلسطينية التي أشادت بالقيادي في حركة حماس لما أبداه من مجهود لمساعدة الفقراء والمحتاجين .

وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس خلال مراسم التشييع ، ان القائد الكبير لحركة حماس وافته المنية خلال شهر رمضان وبعد صيام وخلال الصلاة ، لتكون من علامات القبول عند الله سبحانه وتعالى ، كونه كان نصيراً للفقراء والغلابة .

وبين الحية "العمل الخيري سيفتقدك يا "ابو اسامة" ، موضحاً "كنت متفانياً وان تخدم الناس بالعمل الخير لاهالي الشهداء والجرحى والمساعدات.

ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش ، اليوم نعزي بوفاة ابو اسامة الكرد باسم شعبنا وباسم الهيئة الوطنية لمسيرات العودة .

وبين البطش :" اهالي الشهداء والمصابين يفتقدون الكرد ، فهو رمز من رموز الخير والعطاء في قطاع غزة ، وعزائنا  كيف اختاره الله في هذا اليوم وهو بين يدي الله .

جنازة القيادي بحماس الكرد8
جنازة القيادي بحماس الكرد
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جنازة القيادي بحماس الكرد4
جنازة القيادي بحماس الكرد5
جنازة القيادي بحماس الكرد6
جنازة القيادي بحماس الكرد7
جنازة القيادي بحماس الكرد9
جنازة القيادي بحماس الكرد8
 

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