اتحاد رجال الأعمال العرب : خسائر الاقتصادي العربي جراء كورونا 323 مليار دولار

أكد حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ، ان حجم خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا بلغ 323 مليار دولار

وقال الطباع ان تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 بالمئة بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

ويرى الطباع أن الدول العربية سواءً المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلباً وطالت اضرار اقتصادية وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصل نسبتها لنحو 12 بالمئة من حجم اقتصادها.

وأوضح رئيس الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقراً له، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي 2020 لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، مشيرا إلى احتمالية أن يؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2019 إلى 10 بالمئة خلال العام الجاري 2020.

وكشف الطباع عن أن الشركات في المنطقة العربية تكبدت خسائر فادحة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من إجمالي ثروة المنطقة.

وحول ما هو المطلوب عربياً لتجاوز تحديات جائحة كورونا، دعا الطباع، الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار المنظورين الاقتصادي والاجتماعي وعمل تدابير منسقة ومتجانسة على المستويين الجزئي والكلي للاقتصادات العربية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وطالب الطباع الدول العربية بالاستجابة السريعة والواسعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم من خلال قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق التمويل وحسابات التبرعات الخاصة بتوفير السيولة للقطاعات المختلفة والأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.