وزير مصري : تفوقنا على "اسرائيل" وتركيا وايران

أعلن وزير مصري عن تفوق بلاده على تركيا وإسرائيل وإيران في البحث العلمي الخاص بفيروس كورونا، وأن جهودها البحثية تكللت بالنجاح، وتبوأت لذلك المركز الأول في إفريقيا والشرق الأوسط.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار قال اته ولأول مرة وبحكم ما نمر به في الفترة الراهنة، وما يعيشه العالم جراء فيروس كورونا المستجد، استطعنا وبالتعاون مع وزارة الصحة، تشكيل لجان علمية مع بداية أزمة كورونا، سواء لجنة متخصصة في علوم الفيروسات، ولجنة أخرى خاصة بالبحث العلمي، في محاولة لوضع رؤية مستقبلية، ووضع الأبحاث الخاصة بالأزمة.

وأضاف جميع جهود العلماء بالمراكز البحثية تكللت بالنجاح وتبوأت مصر المركز الأول في إفريقيا والشرق الأوسط بـ 22 بحثا سريريا، من أصل 30 بحثا في قارة إفريقيا بالكامل، في حين أن دول الشرق الأوسط بأكملها قدمت 44 بحثا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها مصر على إسرائيل وتركيا وإيران في مجال الأبحاث العلمية.

وكشف العلماء في المركز القومي للبحوث وجامعات مصر مثل جامعة عين شمس والقاهرة وأسيوط والزقازيق، انتفضوا وعملوا داخل المعامل بكد وجهد حتى أقرت الجهات الدولية بأن مصر وحدها قدمت 50% من الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد من الشرق الأوسط.