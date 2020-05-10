الجهاد الاسلامي تُعزي حماس بوفاة عضو مكتبها السياسي "أحمد الكرد"

قدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأحد 10/5/2020 التعازي والمواساة للأخوة في حركة المقاومة الإسلامية –حماس ، بوفاة الأخ المجاهد القائد/ أحمد الكرد "أبو أسامة" عضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي توفي مساء أمس السبت، بعد حياة زاخرة بالعطاء والصمود والبذل وعمل الخير.

وقالت الحركة ان الفقيد الكرد جسد في حياته نموذجا للمجاهد المخلص الدؤوب، وعمل على ترسيخ الوحدة، وكان حريصاً على مساعدة الجرحى والوقوف بجانبهم في مختلف الظروف

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ممثلة بأمينها العام الأخ المجاهد زياد النخالة وأعضاء مكتبها السياسي وكافة هيئاتها ولجانها بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد العزيز ولعموم آل الكرد الكرام، ولكافة من عرفوا الفقيد العزيز ولأصدقائه وإخوانه.

وتابعت "ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله المخلص في ميزان حسناته وأن يكتب له أجر الشهداء، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً، وأن يمنّ على حركته وإخوانه وأهله بالصبر والسلوان وحُسْنَ العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون".