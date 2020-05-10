رغم كورونا.. سويدي يفاجأ جدته بعيد ميلاد "غير متوقع"

حظيت سيدة سويدية في عيد ميلادها الثاني والتسعين على مفاجأة غير متوقعة من حفيدها، الذي فرض عليها عزل تام في شقتها لحمايتها من فيروس كورونا.

وقام دانيال بيتيرسون بمفاجأة جدته إنغا في عيد ميلادها فأحضر رافعة كبيرة لتوصيل قالب حلوى عيد الميلاد لتستلمه من الشرفة حيث تعيش في الطابق الثالث.

ولم يكتف دانيال وعائلته بإسال قالب الحلوى إلى الجدة السعيدة، بل قاموا أيضا برفع باقات الزهور والهدايا إليها فيما كانوا يغنون لها "عيد ميلاد سعيد".

وأعربت إنغا عن سعادتها البالغة بهذا الاحتفال المميز، وقالت إنها لم تكن لتحلم أبدا بأن تتلقى هدايا وحلوى عبر الرافعة، مؤكدة أن الاحتفال لن تنساه أبدا.

وكانت الفكرة قد خطرت ببال دانيال وصديقته بعد أن قررا أن لا تحتفل تلك الجدة لوحدها في عيد ميلادها، ويبدو أن أنغا معتادة على مفاجأت حفيدها، حيث صرخت من السعادة موجهة إليه كلامه: "لابد أنها فكرتك".

وشارك في الاحتفال بعيد ميلاد الجدة عن بعد العديد من أفراد عائلتها وأصدقائهم، فيما لاقت المبادرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السويد.