"السيسي" يفاجئ مصريين قبل موعد الإفطار!

فاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس السبت، المصريين بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، قبل موعد الإفطار.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منوعة من زيارة السيسي للمشاريع الحيوية، ولقائه بالعمال والمقولين وعامة الناس في تلك المناطق.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو على صفحته الرسمية بفيسبوك جاء فيها حديث دار بين الرئيس المصري وسيدة عجوز، حيث قالت للرئيس السيسي: "إحنا مش مصدقين والله" ودعت له قائلة: "ربنا ينجحك وينصرك على مين يعاديك وينصرك دايمًا ويحبب فيك خلقه يا بني أنت وحبايبك كلهم".

ورد عليهم الرئيس السيسي قائلًا: "أنا سعيد إن أنا بشوفكم والله".

وسألهم: "مش عايزة حاجة. صحيح والله" ليردوا عليه "ده كفاية مقابلتك بس. وربنا يستر طريقك" ليرد عليهم الرئيس السيسي: "لا يا أمي ده أنا أجيلكم تاني".

وأوضح أن الجولة الخاصة بالرئيس السيسي شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.

وتفقد الرئيس السيسي شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وقام الرئيس المصري أيضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث السيد الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

كما التقي السيسي أثناء جولته بعدد من المواطنين، الذين تصادف وجودهم، وحرص على تحيتهم والحديث معهم.