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الأسير المقدسي حمزة عباسي يدخل عامه الاعتقالي السادس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:35 - 10 مايو 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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يدخل الاسير المقدسي حمزة جبر احمد عباسي (24 عاماً) من سلوان اليوم الأحد عامه الاعتقالي السادس على التوالي داخل سجون الاحتلال
و كان حمزة قد اعتقل بتاريخ 10/5/2015 و تعرض حينها لتحقيق قاسٍ على يد ضباط المخابرات في المسكوبية و قد إدانته المحكمة الاحتلالية لاحقاً بعدة تهم و صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوا.
شارك حمزة إخوانه الاسرى في مواجهة إدارة السجون الظالمة وخاض الإضراب المفتوح عن الطعام و قد تنقل في عدة سجون و يقبع حاليا في سجن النقب.
بالرغم من التضييق على الأسرى إلا أن حمزة تمكن من استغلال وقته ونجح قبل عدة سنوات في الثانوية العامة و اليوم هو أحد طلاب جامعة القدس المفتوحة / سنة ثالثة.

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