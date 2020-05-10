الأسير المقدسي حمزة عباسي يدخل عامه الاعتقالي السادس

يدخل الاسير المقدسي حمزة جبر احمد عباسي (24 عاماً) من سلوان اليوم الأحد عامه الاعتقالي السادس على التوالي داخل سجون الاحتلال

و كان حمزة قد اعتقل بتاريخ 10/5/2015 و تعرض حينها لتحقيق قاسٍ على يد ضباط المخابرات في المسكوبية و قد إدانته المحكمة الاحتلالية لاحقاً بعدة تهم و صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوا.

شارك حمزة إخوانه الاسرى في مواجهة إدارة السجون الظالمة وخاض الإضراب المفتوح عن الطعام و قد تنقل في عدة سجون و يقبع حاليا في سجن النقب.

بالرغم من التضييق على الأسرى إلا أن حمزة تمكن من استغلال وقته ونجح قبل عدة سنوات في الثانوية العامة و اليوم هو أحد طلاب جامعة القدس المفتوحة / سنة ثالثة.