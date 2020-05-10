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اسعار الدجاج في غزة اليوم الأحد 10/5/2020-انخفاض طفيف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:56 - 10 مايو 2020
الدجاج المجمد الدجاج المجمد
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تشهد الأسواق في قطاع غزة حالة من الكساد الغير مسبوق منذ بداية شهر رمضان، مما عكس ذلك على اسعار الدجاج وملحقاته في اليوم السابع عشر من رمضان 10/5/2020 ، حيث ادى ذلك لانخفاض اسعار الدجاج ليصل ال11-10.5 شيقلاً .

ويهتم عشرات الغزيين بأسعار الدجاج وملحقاته حيث يتساءلون بشكل يومي عن اسعار الدجاج وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ، والذي يشهد ارتفاعاً منذ بداية شهر رمضان .

اهتمامات الغزيين باسعار الدجاج لا يقتصر على الدجاج فقط انما على كافة الملحقات .

الكثير من المواطنين في قطاع غزة يستهلكون الدجاج بشكل كبير وخاصة لإقبالهم على العزائم ولهذا يتساءل الآلاف عن اسعار الدجاج اليوم  الاحد 10/5/2020

اسعار الدجاج اليوم الأحد 10/5/2020

وفي هذا السياق نقدم لكم اسعار الدجاج اليوم الاحد 10/5/2020 وملحقاته على النحو التالي:

1-كيلو الدجاج حي 11-10.5 شيكلاً.

2-كيلو استيكات 24 شيكلاً.

3-دبوس الدجاج 16 شيكلاً.

4-كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً.

5-كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً.

6-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً.

7-كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.

8-كيلو الشيش 24 شيكلاً.

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